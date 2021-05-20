+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +20 °С
Алматы: +26 °С
USD 427.54 EUR 521.98
RUB 5.8 CNY 66.4
Скачать
Новости
Вся лента >>>

780 родителей наказали за ночные прогулки детей в СКО

20 Мая 2021 14:33
Поделиться:
780 родителей наказали за ночные прогулки детей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали девять преступлений, совершенных подростками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Поножовщиной закончился конфликт двух собутыльников в Нур-Султане
Подпольный цех по производству оружия и СВУ ликвидирован в Кокшетау На 216 миллионов тенге оштрафовали захватчиков земли в Алматы Избиение девушки на остановке: одну из участниц драки задержали в Алматинской области

По информации пресс-службы департамента полиции, в целом ситуация с подростковой преступностью стабильная. Большое значение имеет профилактика таких правонарушений.

За четыре месяца ювенальные полицейские провели 280 рейдов. К административной ответственности за нахождение несовершеннолетних детей в ночное время вне жилища и в развлекательных заведениях привлекли 780 законных представителей и семь владельцев развлекательных заведений. Еще 325 законных представителей наказали за ненадлежащее воспитание своих детей. Поставили на учет 160 неблагополучных семей. Лишены родительских прав 15 законных представителей.

Профилактическую работу ювенальные полицейские усилят с началом летних каникул. Стражи порядка обратились к родителям малышей с просьбой обеспечить безопасность детей дома. В частности, установить специальные блокираторы на окна. Не ослаблять контроль за малышами. С наступлением купального сезона не отпускать детей без присмотра взрослых на водоемы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Поножовщиной закончился конфликт двух собутыльников в Нур-Султане
Подпольный цех по производству оружия и СВУ ликвидирован в Кокшетау
На 216 миллионов тенге оштрафовали захватчиков земли в Алматы
Избиение девушки на остановке: одну из участниц драки задержали в Алматинской области
Популярное
1 Смерть казахстанцев после вакцинации: Минздрав озвучил результаты расследования
2 Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье Аманжола Кошанова
3 Вопрос принудительной вакцинации прокомментировали в Минздраве РК
4 Сильный дождь и град: ДЧС Алматы обратился к жителям
5 Две улицы частично перекроют на время ремонтных работ в столице
Читайте также
Восемь подозреваемых в квартирных кражах задержали в Атырауской области
Пакет наркотиков пытался проглотить житель Уральска
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив