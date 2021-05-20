780 родителей наказали за ночные прогулки детей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали девять преступлений, совершенных подростками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в целом ситуация с подростковой преступностью стабильная. Большое значение имеет профилактика таких правонарушений.

За четыре месяца ювенальные полицейские провели 280 рейдов. К административной ответственности за нахождение несовершеннолетних детей в ночное время вне жилища и в развлекательных заведениях привлекли 780 законных представителей и семь владельцев развлекательных заведений. Еще 325 законных представителей наказали за ненадлежащее воспитание своих детей. Поставили на учет 160 неблагополучных семей. Лишены родительских прав 15 законных представителей.

Профилактическую работу ювенальные полицейские усилят с началом летних каникул. Стражи порядка обратились к родителям малышей с просьбой обеспечить безопасность детей дома. В частности, установить специальные блокираторы на окна. Не ослаблять контроль за малышами. С наступлением купального сезона не отпускать детей без присмотра взрослых на водоемы.