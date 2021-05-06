780 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодня лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 43 253 человека. 780 пациентов в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 6 мая лечение от КВИ продолжают получать 43 253 человека (42 792 КВИ+ и 461 КВИ-), из них в стационарах находится – 14 489 пациентов, на амбулаторном уровне – 28 764 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 780 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 195 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 121 пациент.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2443 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.