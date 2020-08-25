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78 выпускников получили образовательные гранты акима Атырауской области

25 Августа 2020 21:00
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78 выпускников получили образовательные гранты акима Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области 78 выпускников получили образовательные гранты главы региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Состоялось заседание конкурсной комиссии по распределению образовательных грантов. Образовательные гранты за счет областного бюджета направлены на подготовку специалистов в сферах образования, здравоохранения, сельского хозяйства и других.

«Большинство выпускников, получивших образовательные гранты, - будущие учителя и врачи. В частности, из 78 выпускников, получивших гранты акима области, 27 поступили в Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени М. Оспанова, трое молодых людей выиграли гранты на обучение в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева. Кроме того, 4 выпускника будут учиться в Западно-Казахстанском университете имени М. Утемисова, 6 - в Египетском университете исламской культуры «Нур-Мубарак», 1 - в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангир хана, 1 молодой человек - в Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. 36 молодых людей поступили в Атырауский государственный университет», - сообщает пресс-служба областного управления образования

В ведомстве отметили, что в этом году на участие в конкурсе подали заявки 132 претендента.


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#Атырауская область   #Образование   #Социальная поддержка   #Акимат  
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Автор:

Виктор Сутягин

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