78 выпускников получили образовательные гранты акима Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области 78 выпускников получили образовательные гранты главы региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Состоялось заседание конкурсной комиссии по распределению образовательных грантов. Образовательные гранты за счет областного бюджета направлены на подготовку специалистов в сферах образования, здравоохранения, сельского хозяйства и других.
«Большинство выпускников, получивших образовательные гранты, - будущие учителя и врачи. В частности, из 78 выпускников, получивших гранты акима области, 27 поступили в Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени М. Оспанова, трое молодых людей выиграли гранты на обучение в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева. Кроме того, 4 выпускника будут учиться в Западно-Казахстанском университете имени М. Утемисова, 6 - в Египетском университете исламской культуры «Нур-Мубарак», 1 - в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангир хана, 1 молодой человек - в Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. 36 молодых людей поступили в Атырауский государственный университет», - сообщает пресс-служба областного управления образования
В ведомстве отметили, что в этом году на участие в конкурсе подали заявки 132 претендента.
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