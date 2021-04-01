78 тысяч защитных предписаний вынесено полицией в прошлом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 78 тысяч защитных предписаний вынесено сотрудниками полиции в прошлом году. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Говоря о превентивных мерах, хотел бы отметить, что в распоряжении полиции имеются определенные рычаги воздействия на «семейных дебоширов», позволяющие проводить с ними предметную индивидуально-профилактическую работу. К ним относится защитное предписание, которым до одного месяца можно запретить лицам, от которых исходит угроза бытового насилия, контактировать с потенциальными жертвами. В случае нарушения ограничений правонарушителю грозит административная ответственность вплоть до ареста сроком на 5 суток», - пояснил спикер.

Кроме того, в судебном порядке им могут быть установлены особые требования к поведению с расширенным перечнем запретов и ограничений. Срок действия таких решений может быть установлен от 3-х месяцев до 1 года.

«В частности это запреты на хранение оружия, на распитие алкоголя даже дома, а в особых случаях суд вправе выселить «дебошира» с квартиры на 10 дней, при наличии у него другого жилья. В прошлом году сотрудниками полиции было вынесено около 78 тысяч защитных предписаний. Еще почти 10 тысяч судами установлены особые требования к поведению правонарушителей. Эти лица, на период действия ограничений ставятся на полицейский учет и контроль с периодичным посещением их по месту жительства для проведения профилактической беседы», - пояснил Алексей Милюк.

В условиях пандемии, по его словам, внедрен новый метод дистанционного контроля за подучетными лицами – это видеозвонки через социальные мессенджеры. На период карантина для жертв насилия во всех регионах акиматами был создан резерв из гостиничного фонда (более 200 мест) для временного проживания жертв бытового насилия.

«Сегодня пострадавшие могут обратиться в правоохранительные органы любыми удобными для них способами, также путем обращения на бесплатный круглосуточный телефон полиции «102» или специальное мобильное приложение», - сообщил он.