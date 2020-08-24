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78 тысяч медработников получат надбавку к зарплате

24 Августа 2020 16:04
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78 тысяч медработников получат надбавку к зарплате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам июля 78 тысяч медработников получат надбавку к зарплате. Об этом сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Там всё очень просто. Списки получателей надбавок формируют региональные комиссии, которые созданы при оперативных штабах. А председателями комиссий являются заместители акимов. В их состав также входят сотрудники филиалов Фонда медстрахования, региональный главный санитарный врач, представители управлений здравоохранения и неправительственных организаций», - сказал Багдат Коджахметов во время онлайн-брифинга в СЦК.

По его словам, Фонд соцмедстрахования производит выплаты надбавки заработной платы медицинским работникам на основании данных списков.

«Здесь фонд отмечает, что ежемесячно растет число медицинских работников, которые были привлечены к работе в условиях вирусной инфекции. И если в марте такую надбавку получили 19 тысяч сотрудников, то уже в июне их количество выросло до 53 тысяч. А по итогам июля уже 78 тысяч получат надбавку к своей имеющейся заработной плате в размере от 212 до 850 тысяч тенге», - отметил спикер.

«Решение принимает исключительно комиссия, исходя из определенных критериев, которые там прописаны. И если этим критериям автор и заявитель не соответствуют, то решение комиссии, конечно же, не примут», - добавил Б. Коджахметов.

Напомним, в конце марта Госкомиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК в рамках исполнения поручения Главы государства утвердила решение об установлении ежемесячной фиксированной надбавки к заработной плате медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом.


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#Социальная поддержка   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Азамат Сыздыкбаев

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