78 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 78 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано в Казахстане , четыре летальных исхода и 60 человека выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано заболевших – 87657, летальных случаев - 5313, выздоровевших - 81187.