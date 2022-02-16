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78 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировали в Казахстане
16 Февраля 2022 08:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 78 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано в Казахстане , четыре летальных исхода и 60 человека выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано заболевших – 87657, летальных случаев - 5313, выздоровевших - 81187.
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