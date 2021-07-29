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78 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
29 Июля 2021 04:14
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- 78 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. 12 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1420 человек. Загруженность составляет 48,6 % (на 2 922 койко-места). В отделениях реанимации лежат 78 пациентов, 12 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 68,4 % (на 114 мест).
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