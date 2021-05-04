78 новых участковых пунктов полиции ежегодно будут появляться в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О процессе перевода казахстанской полиции на сервисную модель работы рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня можно выделить три основных вектора в развитии национальной сервисной модели: первое - шаговая доступность, нацеленная на максимальное облегчение гражданам доступа к полиции и оперативность реагирования на сообщения граждан. Второе - своевременное устранение потенциальных угроз или профилактика правонарушений. И третье - это тесное партнерство с населением, поскольку проблемы обеспечения безопасности в большей степени имеют местное значение», - сказал Алексей Милюк на брифинге в МВД.

По его словам, шаговая доступность должна обеспечить гражданам максимально легкий доступ к полицейским услугам.

«А это включает в себя оптимальную дислокацию участковых пунктов полиции, мобильных постов, их материально-техническое оснащение. Всего по стране функционирует 2 792 участковых пункта полиции, из которых в городах – 687, в селе – 2 105. При поддержке акиматов, исходя из возможностей местных бюджетов, планируем ежегодно вводить не менее 78 участковых пунктов полиции и за ближайшие пять лет потребность в них должна быть сведена к минимуму», - отметил спикер.

Это же касается открытия специальных мобильных постов по 35 единиц в год.

«Для этого министерством с каждым региональным акимом заключен соответствующий меморандум о сотрудничестве. Ряд регионов уже приступил к реализации данного мероприятия. В текущем году введено в эксплуатацию 7 стационарных постов полиции: это Актюбинская область – 5 и Северо-Казахстанская – 2», - заключил А. Милюк.