78-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске пожилая женщина оказалась в больнице после наезда на нее автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Очевидцы дорожно-транспортного происшествия разместили фото в социальных сетях.

Женщина попала под колеса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Н. Назарбаева.

«В 16:45 часов 19-летний водитель транспортного средства марки «Lada Kalina» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 78-летнюю женщину. Скорая помощь доставила пострадавшую в одно из медицинских учреждений города для оказания первой неотложной помощи и установления диагноза. По факту ДТП в отношении виновного лица возбуждено производство по делу об административном правонарушении», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.