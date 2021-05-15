РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:47, 14 Май 2021 | GMT +6

    78-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе в Петропавловске

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске пожилая женщина оказалась в больнице после наезда на нее автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Очевидцы дорожно-транспортного происшествия разместили фото в социальных сетях.

    Женщина попала под колеса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Н. Назарбаева.

    «В 16:45 часов 19-летний водитель транспортного средства марки «Lada Kalina» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 78-летнюю женщину. Скорая помощь доставила пострадавшую в одно из медицинских учреждений города для оказания первой неотложной помощи и установления диагноза. По факту ДТП в отношении виновного лица возбуждено производство по делу об административном правонарушении», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область ДТП Закон и право
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Настоящее чудо: мальчик в Бельгии победил неизлечимую форму рака
    Сегодня, 18:30
    Токаев и Эрдоган переговорили по телефону
    Сегодня, 18:29
    МИД ведет список тех, кто негативно отзывается о Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!