78-летие Победы: какие выплаты получат ветераны в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году 237 ветеранов отпразднуют 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Какие выплаты предусмотрены в городах республиканского значения и регионах для участников ВОВ, тружеников тыла, блокадников Ленинграда, а также участников боевых действий на территории других государств, решила выяснить корреспондент МИА «Казинформ».

Астана

В главном городе страны на сегодняшний день проживают 10 ветеранов Великой Отечественной войны, которые единовременно получат по 1,5 млн тенге. Самому старшему из 10 проживающих в столице ветеранов ВОВ - 103 года, самому младшему - 97 лет.

Также 436 человек, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, кроме участников и инвалидов ЧАЭС, получат по 120 750 тенге. В их числе 13 военнослужащих, проходивших службу в период ВОВ, лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии, граждане, работавшие в период блокады в Ленинграде, несовершеннолетние узники концлагерей, военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения.

Ветеранам боевых действий на территории других государств (кроме ветеранов боевых действий в Афганистане) - военнослужащим, выполнявшим задачи на таджикско-афганском участке, в международной миротвоческой операции в Ираке, участвовавшим в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе – предусмотрены выплаты в размере 35 МРП – это 120 750 тенге. Таковых в столице 899 человек.

Труженики тыла, семьи погибших военнослужащих, супруги умерших инвалидов ВОВ получат к 9 мая по 11 МРП, а точнее 37 950 тенге.

Также, столичным ветеранам ВОВ дополнительно выплатят соцпомощь в размере 800 тысяч тенге ко Дню Победы. Соответствующее решение городского маслихата размещено на портале Открытые НПА.

«Оказать в 2023 году дополнительную социальную помощь ко Дню Победы в Великой Отечественной войне каждому зарегистрированному и постоянно проживающему в городе Астане ветерану Великой Отечественной войны в размере 800 000 (восемьсот тысяч) тенге», - отмечено в документе.

Решением маслихата планируется оказать в 2023 году дополнительную социальную помощь ко Дню Победы в Великой Отечественной войне не вступившим в повторный брак вдовам воинов, погибших в Великой Отечественной войне, зарегистрированным и постоянно проживающим в Астане, в размере 30 000 тенге.

«Настоящее решение вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования», - уточняется в документе.

Алматы

Ветеранам ВОВ в Алматы планируют выплатить по 1,5 млн тенге. В городе проживают 58 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил аким Ерболат Досаев.

Ко Дню Победы денежная выплата на общую сумму 889,9 млн тенге предусмотрена еще другим 13 233 жителям Алматы. Это граждане, приравненные к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, участники трудового фронта, ветераны боевых действий на территории других государств, жены умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, семьи погибших в Афганистане и других государств. Участникам и инвалидам ВОВ - 1,5 млн тенге, приравненные к участникам ВОВ - 100 тысяч тенге, участникам трудового фронта - 50 тысяч тенге, ветеранам боевых действий на территории других государств по 100 тысяч тенге, женам умерших участников, инвалидов ВОВ по 50 тысяч тенге, а также по 100 тысяч тенге - семьям погибших в Афганистане и других государств.

Аким добавил, что 9 Мая традиционно состоится возложение цветов в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, будет праздничный концерт.

Шымкент

Ко Дню Победы на счета ветеранов департаментом занятости и социальной защиты будет перечислено 1 242 000 тенге и еще 258 000 тенге – из средств спонсоров.

Также ветеранам представлены скидки на оплату коммунальных услуг. Им выдаются направления на внеочередное санаторно-курортное лечение. Кроме того, накануне праздника по решению маслихата ветеранам тыла будет выплачено 12 МРП или 41 400 тенге. Сегодня в городе проживает 3 ветерана ВОВ и 2183 тыловиков.

Абайская область

В честь 78-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне единовременные выплаты получат 2 692 жителя области Абай. В их числе ветераны ВОВ, бывшие узники концлагерей, труженики тыла и др.

Так, 12 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в области, ко Дню Победы выплатят по 1,5 миллиона тенге.

В области остался один человек, который в период блокады Ленинграда работал на предприятии города и награжден знаком «Житель блокадного Ленинграда». Ему выплатят 150 тысяч тенге.

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, также получат в качестве единовременной выплаты по 150 тысяч тенге. Таких в области три человека.

119 супругам умерших инвалидов ВОВ или лицам, приравненным по льготам к инвалидам Великой Отечественной войны, а также супругам умершего участника войны, партизана, подпольщика, гражданина, награжденного медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признававшихся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступали в повторный брак, перечислят по 150 тысяч тенге.

Столько же получат жители области, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны. В регионе в этой категории насчитывается 42 человека.

2 515 лицам, проработавшим (прослуживших) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, выплатят по 70 тысяч тенге в честь праздника.

Акмолинская область

Ветераны, приравненные к ним лица и труженики тыла Акмолинской области получат единовременную социальную помощь к 9 мая. Выплаты начислят 3471 человеку на общую сумму 171 млн тенге.

По информации управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области, на 1 апреля 2023 года в регионе проживает 8 ветеранов Великой Отечественной войны. Оказание единовременной социальной помощи будет производиться за счет областного и местного бюджетов.

«Семь ветеранов ВОВ получат выплаты в размере 1,5 млн тенге на общую сумму 10,5 млн тенге. Один ветеран из Буландынского района проживает в ЦОССУ на полном государственном обеспечении, поэтому социальная выплата ему не предусмотрена», - поделились в ведомстве.

Приравненные по льготам к ветеранам ВОВ получат выплаты на общую сумму 40,4 млн тенге. Таких в регионе 380 человек.

Ветераны боевых действий на территории других государств, а это 676 человек, получат выплаты на сумму 44,4 млн тенге.

Труженики тыла, которых в регионе 2112, будут поощрены на общую сумму 63,7 млн тенге.

Другие лица, на которых распространяется действие Закона РК «О ветеранах», получат выплаты на общую сумму 12 млн тенге. Их в регионе 296 человек.

«По данным отделов занятости и социальных программ районов и городов, выплатами к 9 мая будет охвачен 3471 человек на общую сумму 171 млн тенге», - резюмировали в ведомстве.

Актюбинская область

Ветеранам ВОВ Актюбинской области выплатят по 2 миллиона тенге. Там проживают три участника Великой Отечественной войны.

Помимо этого, выплату получат приравненные к ветеранам и инвалидам войны в размере в 100 тысяч тенге, труженикам тыла по 50 тысяч тенге. В целом в области 5 114 человека получат выплаты на сумму 524 миллиона тенге.

Алматинская область

В регионе проживают 10 ветеранов. В 2023 году в честь 78-летия Победы из областного бюджета планируется выплата единовременной материальной помощи на сумму 226,3 млн. тенге.

Также в области участникам и инвалидам ВОВ производится ежемесячная выплата компенсации на жилищно-коммунальные услуги (тепло, горячую и холодную воду, газ и электричество). На 2023 год участникам и инвалидам ВОВ запланировано социальная помощь на компенсацию коммунальных услуг в сумме 2 млн. тенге.

Ежегодно управлением координации занятости и социальных программ Алматинской области предоставлялись санаторное-курортные путевки для ветеранов. В текущем году на эти цели выделено 510,2 млн. тенге для 2479 ветеранов и тружеников.

Атырауская область

В честь 78-летия Великой Победы труженикам тыла, а также пострадавшим в годы войны, их супругам, не вступившим в повторный брак, из местного бюджета оказывается единовременная денежная помощь.

«Сегодня, к сожалению, в нашей области нет ветеранов Великой Отечественной войны. Тем не менее, единовременная денежная помощь в размере 100 тысяч тенге предоставляется 29 ветеранам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу. Им ежемесячно выплачивается пособие в размере 10 тысяч тенге. Кроме того, единовременная денежная помощь в размере 30 000 тенге предоставляется 1 157 лицам, проработавшим не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны», – сказал руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов.

Один миллион тенге будет выплачен узнице концлагеря, которая в период войны в числе несовершеннолетних заключенных находилась в местах принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками. Кроме того, в области проживают 25 человек, являющихся супругами умерших ветеранов Великой Отечественной войны, или лиц, приравненных по льготам к инвалидам ВОВ, не вступившими в повторный брак. Им также будет оказана единовременная денежная помощь в размере 30 000 тенге.

Восточно-Казахстанская область

В Восточно-Казахстанской области участникам ВОВ и ветеранам тыла ежегодно по случаю праздника Дня Победы оказывается социальная помощь.

По информации областного акимата, в этом году участники ВОВ и инвалиды (17 человек) получат по 1,5 млн тенге, награжденные труженики, фронтовикам, осажденные, военнопленные и вдовы участников войны (429 человек) - 100 000 тенге, а также ненагражденные тыловики (6267) - 50 тысяч тенге.

Жамбылская область

В Жамбылской области сумма выплаты ветеранам ВОВ составляет 1,5 млн.

Изначально сообщалось, что 17 ветеранам области будут выплачены единовременные денежные выплаты в размере 1 млн. тенге. В соответствии с поручениями Администрации Президента Республики Казахстан принято решение об увеличении единовременной социальной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны еще на 500 тысяч тенге каждому.

Районные и городские отделы занятости и социальных программ внесли изменения в решения местных маслихатов. Таким образом ветеранам Великой Отечественной войны по области будет выплачено в общей сложности 1 млн 500 тысяч тенге.

Жетысуская область

В Жетысуской области в текущем году единовременную материальную помощь на сумму 156,7 млн тенге получат 2309 граждан. В том числе в рамках исполнения поручения Президента всем участникам и ветеранам ВОВ, проживающим в регионе, выплатят по 1,5 млн тенге.

На сегодняшний день в регионе проживают 8 ветеранов Великой Отечественной войны. Все они к 9 Мая получат по 1,5 млн тенге каждый. Также с начала года им выплачено 250 тысяч тенге в качестве оплаты за коммунальные услуги. Средства на эти цели предусмотрены до конца года. Выплаты производятся ежемесячно в размере 3 месячных расчетных показателей. При этом в зависимости от потребностей участники и инвалиды ВОВ в первоочередном порядке обеспечиваются различными техническими вспомогательными, гигиеническими средствами, такими как слуховые аппараты, протезно-ортопедические изделия, а также санаторно-курортными путевками.

Также единовременную материальную помощь получат 90 военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или в связи с пребыванием на фронте при исполнении иных обязанностей военной службы, защиты бывшего СССР в другие периоды. Им выплатят по 100 тысяч тенге, в общей сумме – 9 млн тенге.

Такая же сумма предусмотрена несовершеннолетним, заключенным в концентрационных лагерях, гетто и других местах принудительного содержания, созданных нацистами и их союзниками в период Второй мировой войны. К этой категории в регионе относится 1 человек.

19 вдов воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в период Великой Отечественной войны, не вступившие во второй брак, получат по 60 тысяч тенге, общая сумма выплат – свыше 1,1 млн тенге.

Такая же сумма предусмотрена 32 супругам умерших инвалидов Великой Отечественной войны или лиц, приравненных по льготам к инвалидам Великой Отечественной войны, не вступившим во второй брак. Всего – свыше 1,9 млн тенге.

Лицам, награжденным орденами и медалями Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лицам, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и награжденным орденами Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лицам, не награжденным медалями, тоже выплатят по 60 тысяч тенге, общая сумма – более 129,5 млн тенге для 2159 человек.

Кроме того, в течение года социальные выплаты в размере 150 тысяч тенге каждому получат ветераны по 6 отдельным категориям, в том числе участники боевых действий в Афганистане, ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, пострадавшие от испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне.

Западно-Казахстанская область

По данным пресс-службы аппарата акима области, в регионе проживают 16 ветеранов ВОВ, 13 из них в городе Уральск. Каждый из них получит 1,5 млн тенге.

«Кроме ветеранов ВОВ единовременная выплата дается в 15 категориях. Среди них фронтовики, военнослужащие, служившие во время Второй мировой войны, граждане, работавшие в период блокады Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей, военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранений, участники конфликтов в Чернобыле, Афганистане, Нагорном Карабах», – сообщили в акимате города Уральск.

Карагандинская область

Ветеранам Карагандинской области также выплатят по 1,5 млн тенге. В регионе проживают 14 ветеранов. Единовременная материальная помощь будет оказана и другим категориям, приравненным к ветеранам ВОВ.

«По 100 тысяч тенге выплатят 38 бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. По 60 тысяч тенге получат 11 карагандинцев, работавших в период блокады в Ленинграде», - сообщили в управлении координации занятости и социальных программ Карагандинской области.

Среди получателей помощи 4138 тружеников тыла и 161 супруга погибших воинов в годы Великой Отечественной войны. Они получат по 30 тысяч тенге.

Костанайская область

В Костанае сумма выплаты увеличена до 1,5 миллиона тенге.

По данным акимата, в Костанайской области проживают 20 ветеранов войны, 13 из них в областном центре. Самому младшему из них – 97 лет.

Аким Костаная Марат Жундубаев сообщил на совещании, что ранее в бюджете было предусмотрено по миллиону тенге каждому ветерану ВОВ. В этом году принято решение на уровне республики увеличить сумму выплаты до 1,5 млн тенге. Таким образом, в преддверии праздника ветераны получат по 1,5 миллиона тенге.

Кызылординская область

Ветеранам Великой Отечественной войны будет выплачено единовременное пособие в размере 1,5 млн тенге от государства. Кроме того, гражданам, работавшим в тылу и приравненным к ним лицам, будет выплачено по 138 тысяч тенге.

В области 6 ветеранов Великой Отечественной войны и 4177 приравненных к ним граждан. Государство выплачивает им в среднем 178 тысяч тенге ежемесячной пенсии и 55 200 тенге специальных государственных пособий.

А 10 ветеранам, награжденным орденами и медалями СССР за трудолюбие и безупречную воинскую службу в годы войны, будет назначено денежное пособие в размере 207 тысяч тенге.

Мангистауская область

К 78-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам в Мангистауской области выплатят по 1,5 миллиона тенге. Сейчас в области проживают трое ветеранов ВОВ.

Единовременную материальную помощь к 9 мая окажут и другим категориям, приравненным к ветеранам Великой Отечественной войны. По 172 500 тенге (50 МПР) выплатят 3 бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. По 172 500 тенге получит (50 МПР) 1 работавший в период блокады в Ленинграде.

520 лицам, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лицам, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в тылу в годы Великой Отечественной войны выплачено по 138 000 тенге (40МРП).

24 супругам умерших инвалидов Великой Отечественной войны или лиц, приравненных по льготам к инвалидам Великой Отечественной войны, не вступивших во второй брак – по 138 000 тенге (40МРП).

Павлодарская область

Ветераны ВОВ в Павлодарской области получат по два миллиона тенге. В регионе проживают 11 участников и один инвалид Великой Отечественной войны. Семь ветеранов живут в областном центре, по одному – в Аксу, Экибастузе, Иртышском, Павлодарском и Баянаульском районах. Ко Дню Победы им перечислят по два миллиона тенге и передадут наборы продуктов.

«Единовременную материальную помощь – от 30 до 100 тысяч тенге окажут труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и другим категориям», – сообщил на аппаратном совещании в областном акимате руководитель управления информации и общественного развития Балтабай Каппасов.

Он добавил, что по 150 тысяч тенге перечислят 1343 жителям региона, а именно участникам ликвидации последствий аварии в Чернобыле и семьям погибших, участникам боевых действий в Афганистане, военнослужащим, которые получили инвалидность из-за увечий на службе, участникам межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе, а также семьям военнослужащих, погибших или пропавших в период боевых действий в Афганистане или других государствах, где были бои.

Северо-Казахстанская область

В Северо-Казахстанской области ко Дню Победы ветеранам ВОВ, ветеранам боевых действий, ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам ВОВ и другим лицам, на которых распространяется действие Закона РК «О ветеранах», размер выплат составит от 51 750 до 1,5 млн тенге.

Туркестанская область

По состоянию на 25 апреля текущего года в области проживают 15 ветеранов Великой Отечественной войны, самому старшему из них 102 года, а самому молодому - 96 лет. В регионе 150 приравненных к участникам Великой Отечественной войны и инвалидам, 147 – вдовы погибших инвалидов войны. Кроме них зарегистрировано 4273 фронтовика.

На выплату единовременной материальной помощи 4438 ветеранам и приравненным к ним в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в районных и городских бюджетах предусмотрено 155,3 млн. тенге. В настоящее время идут выплаты 15-ти участникам ВОВ и инвалидам по 1,5 млн. тенге, 4420 фронтовикам и вдовам погибших воинов – 30 000 тенге, двум проживавшим в блокадном Ленинграде – 60 000 тенге, одному несовершеннолетнему узнику - 100 000 тенге.

Улытауская область

В области 801 ветеран тыла, 33 вдовы ветеранов войны, 5 узников. Единовременная социальная помощь в размере 100 тысяч тенге будет оказана ветеранам, узникам тыла и охватит 806 человек, единовременная социальная помощь в размере 50 тысяч тенге будет оказана 33 вдовам.

Во всех городах Улытауской области 9 мая пройдет церемония возложения цветов к вечному огню и памятникам. Также от имени акима области для ветеранов тыла и труда будет организован праздничный обед.