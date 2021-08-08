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78 кустов конопли выращивали два жителя Акмолинской области

8 Августа 2021 06:30
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78 кустов конопли выращивали два жителя Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сразу два факта незаконного культивирования растений, содержащих наркотическое средство, выявили в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Акмолинской области, в первом случае задержан 28-летний житель одного из районов области, который на съемной квартире организовал теплицу и в самодельных горшках выращивал порядка 50 кустов конопли.

«По словам мужчины, семена он собрал на улице, а вот удобрение приобретал импортное, через интернет, для улучшения качества растения. Кроме того, в квартире были обнаружены и изъяты бумажный сверток с 17 граммами высушенной марихуаны и приспособления для ее употребления», - поделилась старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности, майор полиции Разия Курсанова.

Во втором случае на приусадебном участке у ранее неоднократно судимого 26-летнего жителя города Степногорска, состоящего на наркоучете, полицейские обнаружили 28 кустов конопли, которые были изъяты. Назначена экспертиза.

«В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». По словам злоумышленников, коноплю они выращивали для дальнейшего личного потребления. В соответствии с действующим законодательством, за подобное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - добавила Р. Курсанова.

Всего с начала текущего года выявлено 8 фактов культивирования растений, содержащих наркотические вещества.


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#Акмолинская область   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
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Автор:

Оксана Матасова

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