78% казахстанцев выберут премию вместо корпоратива - опрос
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 48% казахстанцев ходят на новогодние корпоративы, а 17% предпочитают вообще их не посещать. «Будут ли казахстанцы отмечать наступление 2022 с коллективом» - опрос на эту тему провел популярный сервис по поиску работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».
Новогодние корпоративы в этом году отмечают 46% казахстанцев. В основном, это представители офисных профессий. Есть компании, которые решили провести праздник в онлайн-формате. Такие данные предоставил сервис по поиску работы «HeadHunter».
На сайте проходил опрос среди населения на эту тему. 54% организаций либо отказались от праздника, либо еще не определились с датой.
Некоторые участники опроса сообщили, что не пойдут на корпоратив, опасаясь эпидемиологической обстановки.
19% казахстанцев отметили, что не могут его себе позволить.
Полностью корпоратив оплачивают 62% работодателей. Только за счет сотрудников праздник проходит в 14% случаев.
Если бы у респондентов была возможность выбрать, то большинство, а это 78% предпочли бы получить денежную премию, вместо похода на корпоратив.
- Самое главное, чтобы ребенок знал, что его любят – руководитель центра «Родник»
- Маулен Ашимбаев: За 30 лет отношения тюркских стран поднялись на новый уровень
- Об ухудшениях погодных условий предупредили водителей в Нур-Султане
- Информацию о запрете раввинским судом вакцинации детей и подростков против КВИ назвали фейком
- Права более 23 тысяч работников защитили за год в Казахстане
- Коронавирус в Казахстане: три региона - в «желтой» зоне
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана