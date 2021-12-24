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78% казахстанцев выберут премию вместо корпоратива - опрос

24 Декабря 2021 10:07
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78% казахстанцев выберут премию вместо корпоратива - опрос

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 48% казахстанцев ходят на новогодние корпоративы, а 17% предпочитают вообще их не посещать. «Будут ли казахстанцы отмечать наступление 2022 с коллективом» - опрос на эту тему провел популярный сервис по поиску работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

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Новогодние корпоративы в этом году отмечают 46% казахстанцев. В основном, это представители офисных профессий. Есть компании, которые решили провести праздник в онлайн-формате. Такие данные предоставил сервис по поиску работы «HeadHunter».

На сайте проходил опрос среди населения на эту тему. 54% организаций либо отказались от праздника, либо еще не определились с датой.

Некоторые участники опроса сообщили, что не пойдут на корпоратив, опасаясь эпидемиологической обстановки.

19% казахстанцев отметили, что не могут его себе позволить.

Полностью корпоратив оплачивают 62% работодателей. Только за счет сотрудников праздник проходит в 14% случаев.

Если бы у респондентов была возможность выбрать, то большинство, а это 78% предпочли бы получить денежную премию, вместо похода на корпоратив.

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#Нур-Султан   #Общество   #Новый год  
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