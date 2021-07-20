78 казахстанцев скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало в Telegram данные по смертности от коронавируса за 18 июля т.г., передает МИА «Казинформ».

Согласно таблице, количество зарегистрированных случае с летальным исходом по данным за 18.07.2021 г. составило 65 (КВИ+) и 13 (КВИ-).

В разрезе регионов лидируют Нур-Султан – 17 (КВИ+) и 3 (КВИ-), Карагандинская область 11 (КВИ+), Шымкент – 6 (КВИ+) и 4 (КВИ-) и Атырауская область – 6 (КВИ+) и 1 (КВИ-).