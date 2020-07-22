78 фактов реализации лекарств по завышенным ценам выявлено в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В результате совместных проверок прокурорами выявлено 78 фактов продажи лекарств по завышенным ценам в аптеках Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

К примеру в одной из аптек препарат «Меропенем 1.0» был продан почти в двва раза выше предельной цены.

«Установлен факт реализации 5 флаконов лекарственного средства «Меропенем 1.0» за 46500 тенге, тогда как предельная цена должна составлять 5627 тенге за флакон, или 28 138 тенге за 5 единиц.

По установленным фактам нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях, к ответственности привлечено 35 лиц, наложены штрафы на сумму более 8 млн тенге», - отметили в пресс-службе.

Остальные дела на рассмотрении.

Из незаконного оборота изъяты более 7,5 тысяч медицинских препаратов и средств защиты.