78 человек заболели коронавирусом в Казахстане
8 Февраля 2023, 08:45
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 1 543 человек (–1 387+ и 156 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
В стационарах находится 121 пациент, на амбулаторном лечатся 1 422 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 7 пациентов.
78 человек заболели коронавирусом.
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