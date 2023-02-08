78 человек заболели коронавирусом в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 1 543 человек (–1 387+ и 156 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В стационарах находится 121 пациент, на амбулаторном лечатся 1 422 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 7 пациентов.

78 человек заболели коронавирусом.