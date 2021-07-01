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    12:21, 01 Июль 2021 | GMT +6

    78 человек обманул мошенник в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ –78 пользователей популярного сервиса продаж обманул мошенник в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Следственным управлением департамента полиции Алматы окончено производство уголовного дела в отношении 29-летнего гражданина М., который подозревается в серии мошенничеств.

    «Досудебным расследованием установлена причастность подозреваемого к 78 фактам обмана в отношении пользователей сайта оlx.kz. С помощью метода фишинга, то есть отправления недостоверных ссылок, схожих с сайтом, подозреваемый убеждал потерпевших, что в случае заполнения ими на предоставленных ссылках своих банковских реквизитов, им должна будет поступать оплата за товар. В последующем товар, со слов злоумышленника, должны были забрать курьеры. Однако, получив данные карт потерпевших, злоумышленник через платежную систему wooppay.kz выводил их на свои банковские карты. В общей сложности гражданам вследствие этих афер причинен материальный ущерб на сумму 2 миллиона 500 тысяч тенге», – сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

    По словам спикера, следствие по делу завершено. Участники процесса приступили к ознакомлению с его материалами.


    Теги:
    Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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