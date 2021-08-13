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7798 случаев коронавируса зафиксировано в Казахстане

13 Августа 2021 08:01
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7798 случаев коронавируса зафиксировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7798 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1276,

город Алматы - 1507,

город Шымкент - 532,

Акмолинская область - 278,

Актюбинская область - 416,

Алматинская область - 300,

Атырауская область - 470,

Восточно-Казахстанская область - 259,

Жамбылская область - 145,

Западно-Казахстанская область - 161,

Карагандинская область - 1144,

Костанайская область - 271,

Кызылординская область - 219,

Мангистауская область - 213,

Павлодарская область - 329,

Северо-Казахстанская область - 170,

Туркестанская область - 108.

Всего в стране выявлены 672322 заболевших.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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