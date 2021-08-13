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7798 случаев коронавируса зафиксировано в Казахстане
13 Августа 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7798 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1276,
город Алматы - 1507,
город Шымкент - 532,
Акмолинская область - 278,
Актюбинская область - 416,
Алматинская область - 300,
Атырауская область - 470,
Восточно-Казахстанская область - 259,
Жамбылская область - 145,
Западно-Казахстанская область - 161,
Карагандинская область - 1144,
Костанайская область - 271,
Кызылординская область - 219,
Мангистауская область - 213,
Павлодарская область - 329,
Северо-Казахстанская область - 170,
Туркестанская область - 108.
Всего в стране выявлены 672322 заболевших.
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