778 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 778 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 102,

город Алматы - 105,

город Шымкент - 76,

Акмолинская область - 35,

Актюбинская область - 32,

Алматинская область - 24,

Атырауская область - 28,

Восточно-Казахстанская область - 72,

Западно-Казахстанская область - 24,

Карагандинская область - 123,

Костанайская область - 4,

Кызылординская область - 4,

Мангистауская область - 41,

Павлодарская область - 87,

Северо-Казахстанская область - 19,

Туркестанская область - 2.

Итого выздоровевших в Казахстане - 383239.