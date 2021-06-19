08:15, 19 Июнь 2021 | GMT +6
778 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 778 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 102,
город Алматы - 105,
город Шымкент - 76,
Акмолинская область - 35,
Актюбинская область - 32,
Алматинская область - 24,
Атырауская область - 28,
Восточно-Казахстанская область - 72,
Западно-Казахстанская область - 24,
Карагандинская область - 123,
Костанайская область - 4,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 41,
Павлодарская область - 87,
Северо-Казахстанская область - 19,
Туркестанская область - 2.
Итого выздоровевших в Казахстане - 383239.