7778 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7778 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1555,

город Алматы - 1680,

город Шымкент - 452,

Акмолинская область - 272,

Актюбинская область - 302,

Алматинская область - 270,

Атырауская область - 422,

Восточно-Казахстанская область - 261,

Жамбылская область - 215,

Западно-Казахстанская область - 189

Карагандинская область - 931,

Костанайская область - 231,

Кызылординская область - 220,

Мангистауская область - 230,

Павлодарская область - 275,

Северо-Казахстанская область - 152,

Туркестанская область - 121.

Всего в стране выявлено 564885 з аболевших.