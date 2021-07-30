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7778 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

30 Июля 2021 08:00
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7778 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7778 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1555,

город Алматы - 1680,

город Шымкент - 452,

Акмолинская область - 272,

Актюбинская область - 302,

Алматинская область - 270,

Атырауская область - 422,

Восточно-Казахстанская область - 261,

Жамбылская область - 215,

Западно-Казахстанская область - 189

Карагандинская область - 931,

Костанайская область - 231,

Кызылординская область - 220,

Мангистауская область - 230,

Павлодарская область - 275,

Северо-Казахстанская область - 152,

Туркестанская область - 121.

Всего в стране выявлено 564885 з аболевших.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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