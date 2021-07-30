7778 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7778 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1555,
город Алматы - 1680,
город Шымкент - 452,
Акмолинская область - 272,
Актюбинская область - 302,
Алматинская область - 270,
Атырауская область - 422,
Восточно-Казахстанская область - 261,
Жамбылская область - 215,
Западно-Казахстанская область - 189
Карагандинская область - 931,
Костанайская область - 231,
Кызылординская область - 220,
Мангистауская область - 230,
Павлодарская область - 275,
Северо-Казахстанская область - 152,
Туркестанская область - 121.
Всего в стране выявлено 564885 з аболевших.
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