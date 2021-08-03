777 километров преодолел пешком карагандинец

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В честь 30-летия Независимости Казахстана продюсер и блогер Асхат Кажытай добрался пешком из Караганды в Улытау, преодолев 777 километров. Возле монумента «Ұлытау — ұлт ұясы» марафонца встретили ажеки с шашу и угостили кумысом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная цель моего марафона «Жаяу» – рассказать людям о жизни и истории районов и сёл. Впереди меня ждёт долгий путь. И перед ним я решил дойти до священного Улытау и получить благословение», – поделился путешественник.

Это не первый пеший марафон Асхата. В прошлом году он преодолел 333 километра от Караганды до Аксорана.

Путешественник разработал пять маршрутов. Закончится марафон осенью в Туркестане. После его завершения Асхат намерен выпустить видеоотчёт о своём путешествии и книгу.

В будущем он планирует покорить и Европу.