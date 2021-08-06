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7769 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

6 Августа 2021 08:00
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7769 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7769 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1507,

город Алматы - 1507,

город Шымкент - 549,

Акмолинская область - 260,

Актюбинская область - 387,

Алматинская область - 300,

Атырауская область - 340,

Восточно-Казахстанская область - 305,

Жамбылская область - 173,

Западно-Казахстанская область - 168,

Карагандинская область - 1038,

Костанайская область - 265,

Кызылординская область - 194,

Мангистауская область - 200,

Павлодарская область - 303,

Северо-Казахстанская область - 160,

Туркестанская область - 113.

Всего в стране выявлены 618513 заболевших.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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