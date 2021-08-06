Новости
7769 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане
6 Августа 2021 08:00
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7769 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
Новости по темеВ «красной зоне» остаются почти все регионы Казахстана От коронавируса выздоровели 7696 человек за сутки в РК Действие «ковидных пропусков» расширяется в Европе
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1507,
город Алматы - 1507,
город Шымкент - 549,
Акмолинская область - 260,
Актюбинская область - 387,
Алматинская область - 300,
Атырауская область - 340,
Восточно-Казахстанская область - 305,
Жамбылская область - 173,
Западно-Казахстанская область - 168,
Карагандинская область - 1038,
Костанайская область - 265,
Кызылординская область - 194,
Мангистауская область - 200,
Павлодарская область - 303,
Северо-Казахстанская область - 160,
Туркестанская область - 113.
Всего в стране выявлены 618513 заболевших.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 400 больных коронавирусом в крайне тяжелом состоянии - Минздрав РК
- В «красной зоне» остаются почти все регионы Казахстана
- От коронавируса выздоровели 7696 человек за сутки в РК
- Что делать людям, подозревающим у себя симптомы КВИ – рекомендации врача
- 70% аппаратов ИВЛ загружено в стационарах Атырау
- Списки нарушителей карантина опубликовали в Жамбылской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Умбет Шолпан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047