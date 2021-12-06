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776 женщин и подростков привились  вакциной Pfizer в Атырауской области

6 Декабря 2021 22:12
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776 женщин и подростков привились  вакциной Pfizer в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привились 776 женщин и подростков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время вакциной Pfizer в регионе привито 776 человек. Из них 29 беременных женщин; 382 кормящие матери; 365 подростков в возрасте от 12 до 18 лет.
«Женщины получают прививки от коронавирусной инфекции при добровольном согласии. Для подростков требуется согласие их законных представителей»,- напомнили в пресс-службе управление здравоохранения Атырауской области.

Ранее сообщалось о загруженности стационаров больными COVID-19



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#Атырауская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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