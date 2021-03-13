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    08:15, 13 Март 2021 | GMT +6

    772 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 772 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    Нур-Султан - 84,

    Алматы - 211,

    Шымкент - 9,

    Акмолинская область - 69,

    Актюбинская область - 31,

    Алматинская область - 59,

    Атырауская область - 1,

    Восточно-Казахстанская область - 20,

    Жамбылская область - 11,

    Западно- Казахстанская область - 49,

    Қарағанды облысы - 56,

    Қостанай облысы - 66,

    Қызылорда облысы - 4,

    Маңғыстау облысы - 5,

    Павлодар облысы - 67,

    Солтүстік Қазақстан облысы - 22,

    Түркістан облысы - 8.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 205 554.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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