772 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 772 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 84,

Алматы - 211,

Шымкент - 9,

Акмолинская область - 69,

Актюбинская область - 31,

Алматинская область - 59,

Атырауская область - 1,

Восточно-Казахстанская область - 20,

Жамбылская область - 11,

Западно- Казахстанская область - 49,

Қарағанды облысы - 56,

Қостанай облысы - 66,

Қызылорда облысы - 4,

Маңғыстау облысы - 5,

Павлодар облысы - 67,

Солтүстік Қазақстан облысы - 22,

Түркістан облысы - 8.

Итого выздоровевших в Казахстане - 205 554.



