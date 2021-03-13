08:15, 13 Март 2021 | GMT +6
772 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 772 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
Нур-Султан - 84,
Алматы - 211,
Шымкент - 9,
Акмолинская область - 69,
Актюбинская область - 31,
Алматинская область - 59,
Атырауская область - 1,
Восточно-Казахстанская область - 20,
Жамбылская область - 11,
Западно- Казахстанская область - 49,
Қарағанды облысы - 56,
Қостанай облысы - 66,
Қызылорда облысы - 4,
Маңғыстау облысы - 5,
Павлодар облысы - 67,
Солтүстік Қазақстан облысы - 22,
Түркістан облысы - 8.
Итого выздоровевших в Казахстане - 205 554.