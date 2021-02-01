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    22:53, 31 Январь 2021 | GMT +6

    772 человека лечатся от коронавируса в стационарах на Тенгизе

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области на Тенгизском месторождении лечатся или наблюдаются медиками как бессимптомные 772 инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения области, за прошедшие сутки в области выявлено 47 заболевших коронавирусной инфекцией. Это 18 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 26 заболевших на месторождении Тенгиз. Из Жылыойского района - 2, Исатайского - 1 человек.

    Заболевание у 15 человек протекает с соответствующими симптомами. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 269 пациентов, в областном инфекционном стационаре находятся 75 человек, в районных инфекционных стационарах - 29, в стационарах на Тенгизе - 772 человека.

    За минувшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции выздоровели 93 человека.

    По темпам распространения коронавируса Атырауская область перешла в «желтую» зону.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Акимат Общество
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