772 человека лечатся от коронавируса в стационарах на Тенгизе

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области на Тенгизском месторождении лечатся или наблюдаются медиками как бессимптомные 772 инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения области, за прошедшие сутки в области выявлено 47 заболевших коронавирусной инфекцией. Это 18 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 26 заболевших на месторождении Тенгиз. Из Жылыойского района - 2, Исатайского - 1 человек.

Заболевание у 15 человек протекает с соответствующими симптомами. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 269 пациентов, в областном инфекционном стационаре находятся 75 человек, в районных инфекционных стационарах - 29, в стационарах на Тенгизе - 772 человека.

За минувшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции выздоровели 93 человека.

По темпам распространения коронавируса Атырауская область перешла в «желтую» зону.