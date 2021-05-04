08:29, 04 Май 2021 | GMT +6
770 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 45 012 человека продолжают получать лечение от коронавируса в Казахстане. 770 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
На 4 мая лечение от КВИ продолжают получать 45 012 человека (44 601 КВИ+ и 411 КВИ-), из них в стационарах находится – 15 517 пациентов, на амбулаторном уровне – 29 495 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 770 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 192 пациента,
• на аппарате ИВЛ – 130 пациентов.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2076 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.