770 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 45 012 человека продолжают получать лечение от коронавируса в Казахстане. 770 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 4 мая лечение от КВИ продолжают получать 45 012 человека (44 601 КВИ+ и 411 КВИ-), из них в стационарах находится – 15 517 пациентов, на амбулаторном уровне – 29 495 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 770 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 192 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 130 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2076 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.