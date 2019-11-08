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770 метров провода украли с бывшей ЛЭП в Павлодарской области

8 Ноября 2019 12:00
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770 метров провода украли с бывшей ЛЭП в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полиция задержала троих жителей, которые ночью в одной из деревень похитили кабель, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Полицейскими задержаны трое жителей области 26-30 лет, которые в ночное время возле одного из сёл Павлодарского района с недействующей линии электропередач путём свободного доступа совершили кражу 770 метров алюминиевого провода», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

По этому факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК.

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Ключевые слова: Павлодарская область, МВД РК,
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Автор:

Антон Гагарин

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