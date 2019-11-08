770 метров провода украли с бывшей ЛЭП в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полиция задержала троих жителей, которые ночью в одной из деревень похитили кабель, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицейскими задержаны трое жителей области 26-30 лет, которые в ночное время возле одного из сёл Павлодарского района с недействующей линии электропередач путём свободного доступа совершили кражу 770 метров алюминиевого провода», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

По этому факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК.