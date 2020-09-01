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77 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане

1 Сентября 2020 08:00
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77 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 77 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 18 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 77 заболевших коронавирусной инфекцией.

Из них 18 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан - 3 / 0

город Алматы - 3 / 1

Акмолинская область - 7 / 4

Алматинская область - 1 / 0

Атырауская область - 9 / 7

Восточно-Казахстанская область - 17 / 2

Западно-Казахстанская область - 3 / 0

Карагандинская область - 14 / 1

Костанайская область - 6 / 1

Павлодарская область - 2 / 2

Северо-Казахстанская область - 9 / 0

Туркестанская область - 3 / 0

Всего в стране выявлены 105872 заболевших.



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#Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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