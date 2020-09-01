77 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 77 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 18 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 77 заболевших коронавирусной инфекцией.
Из них 18 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан - 3 / 0
город Алматы - 3 / 1
Акмолинская область - 7 / 4
Алматинская область - 1 / 0
Атырауская область - 9 / 7
Восточно-Казахстанская область - 17 / 2
Западно-Казахстанская область - 3 / 0
Карагандинская область - 14 / 1
Костанайская область - 6 / 1
Павлодарская область - 2 / 2
Северо-Казахстанская область - 9 / 0
Туркестанская область - 3 / 0
Всего в стране выявлены 105872 заболевших.
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