77 сельских акимов будут избираться прямым голосованием в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - 25 июля в Восточном Казахстане состоятся первые прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. В ВКО рассказали о предстоящих выборах сельских акимов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

25 мая Главой государства был подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

В Восточном Казахстане городскими и районными территориальными избирательными комиссиями созданы избирательные округи по подготовке и проведению выборов акимов городов районного значения, сел, сельских округов, утверждены календарные планы основных мероприятий по подготовке и проведению выборов акимов городов районного значения, сел, сельских округов, назначенных на 25 июля этого года. В этот день пройдут выборы 77 сельских акимов в 16 районах области. Уже с 26 июня началась процедура выдвижения кандидатов.

Как отметил председатель областной избирательной комиссии Ерсаин Набиев, прямые выборы станут важным этапом развития в избирательной системе Казахстана, основой для накопления нового практического опыта организации и проведения масштабных региональных электоральных кампаний.

«Раньше акимы сельских округов избирались депутатами соответствующих маслихатов, то есть были косвенные выборы. Теперь население конкретных административных территориальных единиц напрямую будет избирать акимов. При такой системе предполагается, что аким будет заинтересован в получении доверия и поддержки того населенного пункта, в котором он проживает. Соответственно, будет нести большую ответственность перед жителями сел», – рассказал Ерсаин Набиев.

Он также отметил, что законом предусмотрено выдвижение политическими партиями, самовыдвижение, а также вышестоящими акимами.

Согласно требованиям закона о государственной службе, акимом села может стать гражданин РК не моложе 25 лет, кандидат в акимы должен соответствовать квалификационным требованиям к данной должности. В выборах могут участвовать кандидаты, выдвинутые политическими партиями из числа своих членов; самовыдвиженцы путём сбора подписей не менее одного процента от общего числа избирателей, имеющих право голосовать.

Следует отметить, что одно и то же лицо не может быть избрано акимом одного и того же города районного значения, села, поселка, сельского округа более двух раз подряд.

В рамках внедрения прямых выборов в законодательство внесены изменения в части установления порядка назначения выборов, выдвижения, сбора подписей в поддержку кандидатов, регистрации кандидатов, проведения выборов, подсчёта голосов и подведения итогов выборов.

В течение семи дней после проведения выборов территориальная избирательная комиссия регистрирует избранного акима, после чего он вступает в свои полномочия.

«Прямые выборы акимов сельских округов позволят повысить активность граждан в полноценной реализации своих конституционных прав, усилить доверие населения к власти и подотчётность акима перед населением, повысить оперативность реагирования сельского акима на потребности и проблемы населения, а также в полной мере реализовать концепцию «Слышащего государства», – резюмировал Ерсаин Набиев.



