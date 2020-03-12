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77 проектов государственно-частного партнерства намерены реализовать в СКО

12 Марта 2020 02:14
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77 проектов государственно-частного партнерства намерены реализовать в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в прошлом году работали над 49 проектами государственно-частного партнерства, по 34 подписали договоры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На сессии областного маслихата руководитель управления экономики Арсен Казбеков сообщил, что в этом году по ходатайствам областных управлений создали перечень проектов ГЧП. Планируется реализовать 77 проектов по шести отраслям. По предварительным данным, они позволят привлечь около 18 млрд тенге.

«В прошлом году в отрасли образования велась работа по 35 проектам, заключены договоры по 34. Из них 29 на передачу школьных столовых в доверительное управление. Инвестиции составили около 76 млн тенге. За счет этих средств будет приобретено и модернизировано оборудование для школьных столовых. Велась работа по строительству и эксплуатации общежития для колледжа сферы обслуживания. Работа продолжится в этом году. Идут поиски инвестора», - сказал А. Казбеков.

В отрасли здравоохранения работали по семи проектам. По проекту «Модернизация оборудования в объектах здравоохранения» - приобретение ангиографа и МРТ – проведены конкурсные процедуры, ведутся переговоры с инвестором.

«По реабилитационному центру и строительству общежитий ведутся подготовительные работы. По оставшимся проектам формируют инвестиционные предложения. В случае реализации проектов по этой отрасли планируют привлечь около 2,9 млрд тенге частных инвестиций. По отрасли культуры – договор по созданию библиотечного кластера находится на стадии подписания. Стоимость проекта составляет почти 17 млн тенге. Возмещение не требуется», - рассказал А.Казбеков.

По отрасли спорта работа велась по двум проектам: строительство общежития и передача кафе-столовой частному инвестору. По первому идет поиск инвесторов, по второму – договор на стадии подписания. Ищут инвестора и для реализации проекта по строительству мусоросортировочного завода.

Всего с 2015 года в регионе заключили 38 договоров государственно-частного партнерства. Привлечено около 4,4 млрд тенге инвестиций.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Акимат, Экономика,
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Автор:

Олеся Жуковень

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