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77 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки в Карагандинской области

13 Июня 2020 10:43
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77 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области зарегистрированы 77 случаев заражения коронавирусной инфекцией по состоянию на 12 июня 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

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У 77 пациентов по результатам проведенных ПЦР диагностических исследований уточнен диагноз COVID-19, который выявлен при скрининговом обследовании близких контактных.

Выявленные пациенты проживают в городах Караганде - 48, Темиртау - 4, Сарани - 3, Жезказгане - 2, Балхаше - 4, Каражале - 1, в Абайском районе - 2, Бухаржырауском районе - 8, Шетском районе - 5.

Все госпитализированы в инфекционный стационар. В настоящее время состояние заболевших лиц удовлетворительное, проводится лечение.

В очагах проведены дезинфекционные мероприятия.

По состоянию на 12 июня в области выявлены 1 419 случаев заражения, в том числе 7 летальных случаев. 630 пациентов выписаны с выздоровлением.


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#Карагандинская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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