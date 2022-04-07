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77 млрд тенге потратит Казахстан на закуп вакцин от Covid

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
7 Апреля 2022, 18:08
77 млрд тенге потратит Казахстан на закуп вакцин от Covid

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр финансов РК Татьяна Савельева рассказала о предусмотренных на закуп вакцин средствах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К последнему направлению отнесены расходы на финансирование ранее принятых неотложных обязательств. Наибольшая часть приходится на социальную сферу. По данному блоку предусматривается дополнительно 250 млрд тенге. Первое, это доплаты медработникам за участие в противоэпидемиологических мероприятиях и повышение заработной платы немедицинским работникам организаций системы здравоохранения в общей сумме 69 млрд», - сказала Татьяна Савельева на презентации законопроектов с поправками в законы «О республиканском бюджете на 2022-2024» и о гарантированном трансферте из Нацфонда на эти годы.

Она уточнила, что решение по новым доплатам было принято в конце прошлого года, поэтому в утвержденном бюджете на данные цели средства не были предусмотрены.

«Расходы на мероприятия по борьбе с Covid, в том числе, на закуп вакцины – 77 млрд тенге. Эти расходы также не включались в бюджет, поскольку еще не была ясна ситуация. На закуп лекарственных средств дополнительно предусмотрено 33 млрд тенге и расходы в сфере образования, культуры и спорта – 33 млрд тенге. И в данном блоке на реальный сектор дополнительно предусмотрено 70 млрд тенге», - заключила вице-министр.

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