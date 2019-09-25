77 млн тенге дополнительно выделили на оказание бесплатной медицинской помощи в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Северо-Казахстанский филиал НАО «Фонд социального медицинского страхования» провел дополнительную процедуру закупа медицинских услуг для населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала, решением комиссии 80 млн тенге, высвобожденные по республике в результате неисполнения договорных обязательств и направленные в регион, выделили на стационарозамещающую помощь и сестринский уход. Госзаказ в размере 77,7 млн тенге разместили в 12 медицинских организациях области.

«Свыше 15 млн тенге выделено дополнительно на сестринский уход первой городской больнице и многопрофильной детской областной больнице. Стационарозамещающую помощь на 62 млн тенге дополнительно в четвертом квартале окажут пациентам 10 медорганизаций области», - сообщили в пресс-службе.

До конца года медицинские услуги населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи будут оказывать 53 медорганизации, в том числе 24 частные.

«Перечень услуг, предоставляемых частными клиниками населению бесплатно, достаточно широк. В их числе - амбулаторно-поликлиническая помощь, которую в Северо-Казахстанской области в настоящее время оказывает только одно частное некоммерческое учреждение «Денсаулык». Наиболее широко частные поставщики представлены в сфере услуг дневного стационара и даже стационарной помощи», - добавили в пресс-службе.

Полный перечень медорганизаций можно найти на сайте fms.kz в разделе «База данных субъектов здравоохранения».