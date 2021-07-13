77 %  мангыстауских медработников привились от коронавируса

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мангыстауской области 77 % медицинских работников привились от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления здравоохранения Мангыстауской области, свыше 7,2 тысяч медработников получили вакцину от коронавируса.

«По Мангыстауской области общее количество медицинских работников превышает 10 тысяч человек. Из них 9376 входят в категорию вакцинированных. Сегодня количество привитых медиков составило 7206 человек или 77 %», - сообщили в управлении.

Текущие показатели говорят о том, что население активно прививается. Также увеличилось количество посетителей прививочных пунктов.

«К примеру, в нашей поликлинике привились 96 % медицинских работников. Мы работаем в субботние, воскресные дни. Количество вакцинированных с каждым днем увеличивается. В случае необходимости проводим здесь разъяснительную работу. Ежедневно в нашей поликлинике прививаются 200 человек», - рассказал главный врач клиники «ЕРКЕМЕD» в Актау Серик Касым.

По его словам, медработники также выезжают вакцинировать коллективы. Для этого на местах создают прививочный уголок, соответствующий всем санитарным нормам и правилам.