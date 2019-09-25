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77-летняя бабушка погибла под колесами погрузчика в Атбасаре

25 Сентября 2019 20:30
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77-летняя бабушка погибла под колесами погрузчика в Атбасаре

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В железнодорожном тупике на угольной базе в городе Атбасаре рабочий, управляя погрузчиком, по неосторожности задавил 77-летнюю бабушку, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

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По информации ведомства, 22 сентября в дежурную часть отделения полиции Атбасарского района поступило телефонное сообщение от директора одного из местных ТОО о том, что в железнодорожном тупике рабочий, управляя погрузчиком, по неосторожности наехал на бабушку.

«Сотрудники полиции, прибывшие на место пришествия, установили, что около 15:30 часов 77-летняя жительница города Атбасара пришла на территорию ТОО для покупки угля. Грузил уголь на автомашину «Зил» погрузчик «ZL 50» пятитонник под управлением 37-летнего местного жителя. Водитель погрузчика, посмотрев в боковые зеркала, стал сдавать назад со скоростью не более 5 км/ч, и тут ему стал кричать стоящий на весовой водитель «Зил». Как оказалось, водитель погрузчика совершил наезд правым задним колесом на пожилую женщину, которая лежала уже на земле без признаков жизни», - рассказали в ведомстве.

По данному факту стражами порядка начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, то есть нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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Автор:

Оксана Матасова

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