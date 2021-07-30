77 избранных сельских акимов приступили к своим обязанностям в ВКО

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Из 232 кандидатов, внесенных в избирательные бюллетени, в Восточном Казахстане выбрали 77 сельских акимов. Оснований о признании выборов недействительными или проведения повторных выборов не было, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

На выборах победили представители пяти партий и самовыдвиженцы. Из акимов 46 избраны повторно в конкретном сельском округе, 4 являлись акимами в других сельских округах, девять – работники бюджетных организаций, один представитель коммерческой структуры, один представитель НПО, один работник крестьянского хозяйства, два пенсионера.

Самому молодому из них, Дархану Толеуханову, 29 лет. Он занял место акима Айыртауского сельского округа Уланского района. Самому возрастному, Советкану Калиеву, 61 год. Он стал акимом Маканчинского сельского округа Урджарского района.

Примечательно, что из 77 акимов 8 женщины. В частности акимом Жиеналинского сельского округа города Семея стала Гульжан Сыздыханова, акимом Красноярского сельского округа Глубоковского района стала Мадина Ахатова, Жанар Есембаева стала акимом села Шалабай Жарминского района, Жанна Ахметулдинова - акимом Полянского сельского округа района Алтай, Динара Кожанова - акимом Тургусунского сельского округа района Алтай. Акимом Бестерекского сельского округа Урджарсокго района стала Галия Арин, акимом Выдрихинского сельского округа Шемонаихинского района стала Любовь Ступенько.

По образованию в числе сельских акимов 23 педагога, 16 юристов, 15 сельхозработников, 9 экономистов, 8 инженеров и 6 представителей других специальностей.

Акимы районов представили избранных сельских акимов жителям, а также дали избранникам ряд поручений, чтобы оправдать народное доверие.



