77 дворов состоят в очереди на асфальтирование в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году планируют отремонтировать территорию 77 дворов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства пояснили, каким образом формируется очередность на асфальтирование дворов.

«Для постановки в очередность по асфальтированию внутридворовой территории нужно подать заявку можно через сайт «Народный контроль», Eotinish.kz и городской акимат. После этого весной специалисты выезжают для обследования состояния асфальтового покрытия и дальнейшего включения в план работ по ремонту. Очередность на асфальтирование внутридворовой территории на 2022-й года сформирована и опубликована на официальном сайте акимата города», - проинформировали в отделе.

В прошлом году в Петропавловске заасфальтировали 71 двор.

Ранее в горакимате сообщали, что с территории дворов, которые подлежат асфальтированию, в первую очередь вывезут незаконно установленные гаражи.