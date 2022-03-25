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    14:09, 25 Март 2022 | GMT +6

    77 дворов состоят в очереди на асфальтирование в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году планируют отремонтировать территорию 77 дворов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства пояснили, каким образом формируется очередность на асфальтирование дворов.

    «Для постановки в очередность по асфальтированию внутридворовой территории нужно подать заявку можно через сайт «Народный контроль», Eotinish.kz и городской акимат. После этого весной специалисты выезжают для обследования состояния асфальтового покрытия и дальнейшего включения в план работ по ремонту. Очередность на асфальтирование внутридворовой территории на 2022-й года сформирована и опубликована на официальном сайте акимата города», - проинформировали в отделе.

    В прошлом году в Петропавловске заасфальтировали 71 двор.

    Ранее в горакимате сообщали, что с территории дворов, которые подлежат асфальтированию, в первую очередь вывезут незаконно установленные гаражи.


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