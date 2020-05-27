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77 человек выздоровели от КВИ
27 Мая 2020 17:15
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город Нур-Султан - 5,
город Алматы - 15,
город Шымкент - 2,
Кызылординская область - 1,
Западно-Казахстанская область - 12,
Атырауская область - 26,
Карагандинская область - 11,
Туркестанская область - 2,
Мангистауская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 4746:
г. Нур-Султан – 979,
г. Алматы – 1345,
г. Шымкент – 232,
Акмолинская область – 106,
Актюбинская область – 175,
Алматинская область – 180,
Атырауская область – 262,
Восточно-Казахстанская область – 50,
Жамбылская область – 173,
Западно-Казахстанская область – 264,
Карагандинская область – 204,
Костанайская область – 60,
Кызылординская область – 232,
Мангистауская область – 114,
Павлодарская область – 148,
Северо-Казахстанская область – 33,
Туркестанская область – 189.
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