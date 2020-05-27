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77 человек выздоровели от КВИ

27 Мая 2020 17:15
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77 человек выздоровели от КВИ

город Нур-Султан - 5,

город Алматы - 15,

город Шымкент - 2,

Кызылординская область - 1,

Западно-Казахстанская область - 12,

Атырауская область - 26,

Карагандинская область - 11,

Туркестанская область - 2,

Мангистауская область - 3.

Итого выздоровевших в Казахстане - 4746:

г. Нур-Султан – 979,

г. Алматы – 1345,

г. Шымкент – 232,

Акмолинская область – 106,

Актюбинская область – 175,

Алматинская область – 180,

Атырауская область – 262,

Восточно-Казахстанская область – 50,

Жамбылская область – 173,

Западно-Казахстанская область – 264,

Карагандинская область – 204,

Костанайская область – 60,

Кызылординская область – 232,

Мангистауская область – 114,

Павлодарская область – 148,

Северо-Казахстанская область – 33,

Туркестанская область – 189.

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