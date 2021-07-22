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77 человек умерли от коронавируса за сутки в Казахстане

22 Июля 2021 08:52
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77 человек умерли от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов. Об этом передает МИА «Казинформ».

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17 человек скончались от КВИ в Нур-Султане, из них один с КВИ-, 16 - с КВИ+. 11 человек умерили от коронавируса в Атырауской области: 3 - с КВИ-, 8 - с КВИ+. 10 человек умерли от коронавируса в Карагандинской области (2 с КВИ-, 8- с КВИ+).



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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