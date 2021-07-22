Новости
77 человек умерли от коронавируса за сутки в Казахстане
22 Июля 2021 08:52
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов. Об этом передает МИА «Казинформ».
Новости по темеСенатор Ольга Булавкина встретилась с сотрудниками медучреждений районов ВКО Эффективность применения иммунной плазмы в лечении КВИ доказали врачи ВКО 15 регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу
17 человек скончались от КВИ в Нур-Султане, из них один с КВИ-, 16 - с КВИ+. 11 человек умерили от коронавируса в Атырауской области: 3 - с КВИ-, 8 - с КВИ+. 10 человек умерли от коронавируса в Карагандинской области (2 с КВИ-, 8- с КВИ+).
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Сенатор Ольга Булавкина встретилась с сотрудниками медучреждений районов ВКО
- Почти тысяча человек заболели коронавирусом в Алматы за сутки
- Эффективность применения иммунной плазмы в лечении КВИ доказали врачи ВКО
- 15 регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу
- 1190 казахстанцев с КВИ - в тяжелом состоянии
- 13 человек скончались от пневмонии с признаками коронавируса в РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Индира Марат
954-047