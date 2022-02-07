77 человек спасено из снежных заносов за выходные в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За выходные дни на автодорогах областного и республиканского значения в Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской и Туркестанской областях из снежных заносов спасено 77 человек, в том числе четверо детей, отбуксировано 59 единиц техники. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает МИА «Казинформ».

Шестого февраля в 135 км от села Шолаккорган Созакского района на 577-642 км закрытого участка автодороги областного значения «Уланбел-Созак-Екпенди» в снежном заносе застряли 53 автомобиля с пассажирами. Спасателями ДЧС Туркестанской области отбуксировано 53 автомобиля. 23 человека спасены и доставлены в пункт обогрева Тастемирсай села Жартытобе. Напомним, что с 20.16 часов в связи с неблагоприятными погодными условиями в Созакском районе была закрыта автодорога областного значения 577 км - 642 км КХ-2 «Уланбел - Созак - Екпенди».

На закрытом участке 587-593 км автодороги «Алматы - Ташкент» Жуалынского района спасатели ДЧС Жамбылской области доставили в пункты обогрева сел Шакпак ата и Б. Момышулы 19 человек (в том числе четверых детей) из застрявших в снежном заносе автомашин. После открытия автодороги спасенные выехали в пункты назначения.

В 20.47 в 20 км от города Жанатаса Сарысуского района Жамбылской области на проселочной автодороге из неисправного легкового автомобиля доставлены в Жанатас шесть человек.

В Тарбагатайском районе, в 33 км от села Аксуат, на проселочной дороге застрял в снегу автомобиль «Нива» с тремя пассажирами. На помощь прибыли спасатели ДЧС Восточно-Казахстанской области на спецтехнике. Из снежного перемета на очищенный участок автодороги отбуксирован автомобиль, который продолжил свой путь.

В 03.45 в 5 км от села Кемер Амангельдинского района на проселочной дороге силами ДЧС Костанайской области из снежного заноса отбуксированы на очищенный участок и сопровождены до населенного пункта четыре легковых автомобиля. В салонах находилось 0 человек.

В 13.00 вблизи села Свободное Камыстинского района спасателями ДЧС Костанайской области из неисправного легкового автомобиля в населенный пункт доставлены шесть человек, в том числе одна беременная женщина. Акиматом сельского округа организовано горячее питание и заправка автомобиля.

Спасенные в медицинской помощи не нуждались. В аварийно-спасательных операциях были задействованы 27 спасателей и семь единиц техники.

«МЧС призывает граждан при выезде из населенного пункта, соблюдать правила предосторожности! Перед выездом в дальнюю дорогу рекомендуется ознакомиться с прогнозом погоды, удостовериться в исправности технического состояния автотранспорта, брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях. Мобильное приложение «Дармен» позволит вам быть в курсе о закрытиях дорог и штормовых предупреждении. Единый телефон службы спасения 112», - напомнил представитель МЧС.