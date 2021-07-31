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    08:00, 31 Июль 2021 | GMT +6

    7691 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7691 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 1518,

    город Алматы - 1511,

    город Шымкент - 477,

    Акмолинская область - 253,

    Актюбинская область - 332,

    Алматинская область - 300,

    Атырауская область - 417,

    Восточно-Казахстанская область - 216,

    Жамбылская область - 247,

    Западно-Казахстанская область - 159,

    Карагандинская область - 964,

    Костанайская область - 245,

    Кызылординская область - 257,

    Мангистауская область - 236,

    Павлодарская область - 280,

    Северо-Казахстанская область - 155,

    Туркестанская область - 124.

    Всего в стране выявлено 572576 заболевших.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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