7691 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7691 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1518,

город Алматы - 1511,

город Шымкент - 477,

Акмолинская область - 253,

Актюбинская область - 332,

Алматинская область - 300,

Атырауская область - 417,

Восточно-Казахстанская область - 216,

Жамбылская область - 247,

Западно-Казахстанская область - 159,

Карагандинская область - 964,

Костанайская область - 245,

Кызылординская область - 257,

Мангистауская область - 236,

Павлодарская область - 280,

Северо-Казахстанская область - 155,

Туркестанская область - 124.

Всего в стране выявлено 572576 заболевших.