769 млрд тенге составил объем производства в промышленности Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинская область за прошедший 2019 год достигла положительных результатов в социально-экономическом развитии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление предпринимательства и промышленности.

Основными позитивными итогами, характеризующими социально-экономическое развитие в январе текущего года – декабре прошлого года, стали: рост объема промышленного производства, увеличение объемов в производстве продуктов питания, горнодобывающей промышленности, и в сфере машиностроения.

«Объем производства в промышленности составил 769 млрд тенге. Индекс физического объема (ИФО) товарной продукции – 103,3%, в горнодобывающей промышленности 117,7%, где рост связан с увеличением объемов производства золотосодержащей руды на 19,4%, медной руды на 14%, и в обрабатывающей промышленности ИФО составил 101,1%», - отметили в ведомстве.

По сравнению с прошлым годом в регионе увеличен выпуск мяса и субпродуктов на 78,7%, молока на 23,9%, масла сливочного на 11%. Возросло и производство резиновых и пластмассовых изделий. Производство мешков и пакетов из полиэтилена увеличилось в 8,6 раза.

«Положительная динамика также наблюдается и в сфере машиностроения, где ИФО составил 116,6%, за счет производства подшипников для железнодорожного подвижного состава, сборки грузовых автомобилей и капитального ремонта электровозов», - добавили в управлении промышленности и предпринимательства региона.