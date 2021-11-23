769 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 769 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 108,

город Алматы - 119,

город Шымкент - 14,

Акмолинская область - 66,

Актюбинская область - 10,

Алматинская область - 22,

Атырауская область - 5,

Восточно-Казахстанская область - 26,

Жамбылская область - 3,

Западно-Казахстанская область - 5,

Карагандинская область - 110,

Костанайская область - 72,

Кызылординская область - 5,

Мангистауская область - 2,

Павлодарская область - 100,

Северо-Казахстанская область - 99,

Туркестанская область - 3

Всего в стране выявлено 965 518 заболевших.