768 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 768 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 73,

город Алматы - 125,

город Шымкент - 21,

Акмолинская область - 62,

Алматинская область - 59,

Атырауская область - 29,

Восточно-Казахстанская область - 70,

Жамбылская область - 16,

Западно-Казахстанская область - 39,

Карагандинская область - 149,

Костанайская область - 36,

Кызылординская область - 8,

Мангистауская область - 9,

Павлодарская область - 51,

Северо-Казахстанская область - 13,

Туркестанская область - 8.

Всего в стране выявлены 395832 заболевших.