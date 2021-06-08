08:01, 08 Июнь 2021 | GMT +6
768 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 768 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 73,
город Алматы - 125,
город Шымкент - 21,
Акмолинская область - 62,
Алматинская область - 59,
Атырауская область - 29,
Восточно-Казахстанская область - 70,
Жамбылская область - 16,
Западно-Казахстанская область - 39,
Карагандинская область - 149,
Костанайская область - 36,
Кызылординская область - 8,
Мангистауская область - 9,
Павлодарская область - 51,
Северо-Казахстанская область - 13,
Туркестанская область - 8.
Всего в стране выявлены 395832 заболевших.