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768 человек пострадали за два дня беспорядков в Бишкеке

7 Октября 2020, 10:26
768 человек пострадали за два дня беспорядков в Бишкеке

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - За два дня в учреждения здравоохранения поступили 768 пациентов, пострадавших в ходе беспорядков в Бишкеке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

По данным пресс-службы Минздрава, из них один человек умер, 218 пациентов госпитализированы, 7 человек - в реанимации.

Также 550 человек находятся на амбулаторном лечении.

«В данное время в учреждениях здравоохранения оказывается соответствующая медицинская помощь, организованы врачебные консультации и обеспечение лекарствами»,- сообщили агентству.


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