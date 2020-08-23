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10:24
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766 павлодарцев арестовали за езду в пьяном виде
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области стражи порядка на дорогах выявили 734 нетрезвых водителя за рулём, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Полицейскими в Павлодаре, на пересечении улиц Малайсары батыра – Российская, задержан 44-летний водитель автомашины марки «Daewoo Damas», согласно заключению медицинского освидетельствования, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В этот же день по улице Четырнадцатая годовщина задержан 50-летний водитель, который управлял транспортным средством марки «Iveco Daily» в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
В отношении задержанных водителей возбуждены административные производства по статье 608 КРКоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения»).
Суд этих водителей признал виновными: они арестованы на 15 суток и лишены водительских прав на семь лет. В полиции рассказали, что с начала года в рейдах удалось выявить 734 пьяных водителя. 146 человек лишили права управлять транспортным средством через суд. В отношении 766 применён административный арест.
«Ужесточение наказания за управление транспортного средства в состоянии опьянения является обоснованным и направлено на обеспечение безопасности граждан на дорогах. Призываем всех граждан соблюдать закон и не садиться за руль в нетрезвом виде, – заявил первый заместитель начальника павлодарского областного департамента полиции Жаскайрат Каиров. - Подумайте об ответственности и о тяжёлых последствиях, которые могут наступить из-за ваших необдуманных поступков».
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