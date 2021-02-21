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    08:02, 21 Февраль 2021 | GMT +6

    766 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 766 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов: город Нур-Султан - 53, город Алматы - 102, город Шымкент - 8, Акмолинская область - 81, Актюбинская область - 13, Алматинская область - 59, Атырауская область - 33, Восточно-Казахстанская область - 55, Жамбылская область - 19, Западно-Казахстанская область - 65, Карагандинская область - 53, Костанайская область - 69, Кызылординская область - 7, Мангыстауская область - 9, Павлодарская область - 100, Северо-Казахстанская область - 36, Туркестанская область - 4.

    Всего в стране выявлено 207 418 заболевших.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Статистика
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