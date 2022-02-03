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7656 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
3 Февраля 2022 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7656 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 907,
город Алматы - 1549,
город Шымкент - 75,
Акмолинская область - 607,
Актюбинская область - 247,
Алматинская область - 358,
Атырауская область - 149,
Восточно-Казахстанская область - 310,
Жамбылская область - 123,
Западно-Казахстанская область - 351,
Карагандинская область - 1201,
Костанайская область - 503,
Кызылординская область - 48,
Мангистауская область - 67,
Павлодарская область - 758,
Северо-Казахстанская область - 369,
Туркестанская область - 34.
Всего в стране выявлено 1253759 заболевших.
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