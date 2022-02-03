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7656 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

3 Февраля 2022 08:00
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7656 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7656 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 907,

город Алматы - 1549,

город Шымкент - 75,

Акмолинская область - 607,

Актюбинская область - 247,

Алматинская область - 358,

Атырауская область - 149,

Восточно-Казахстанская область - 310,

Жамбылская область - 123,

Западно-Казахстанская область - 351,

Карагандинская область - 1201,

Костанайская область - 503,

Кызылординская область - 48,

Мангистауская область - 67,

Павлодарская область - 758,

Северо-Казахстанская область - 369,

Туркестанская область - 34.

Всего в стране выявлено 1253759 заболевших.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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