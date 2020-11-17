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760 неправомерных отказов казахстанских банков на рефинансирование ипотеки выявил финрегулятор

Автор:  
Данияр Дауталиев
17 Ноября 2020, 11:21
760 неправомерных отказов казахстанских банков на рефинансирование ипотеки выявил финрегулятор

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о результатах работы спецкомиссии по рассмотрению жалоб ипотечных заемщиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С начала 2015 года по текущее время в комиссии финрегулятора по всей стране поступило 5168 жалоб на отказ банков в рефинансировании ипотеки, из них:

· правомерных отказов – 2 650;

· неправомерных (банки превысили полномочия) – 760;

· заем подлежит рефинансированию с учетом изменений в Программу и новых социальных критериев – 1 688;

· на рассмотрении остается – 70.

Программа рефинансирования ипотечных жилищных займов действует в стране с начала 2015 года.

«Сейчас в работе комиссии порядка 70 заявлений, это та категория людей, которая заново получила заключения медицинских организаций, органов социальной защиты и опеки и так далее, в каждом отдельном случае – свои обстоятельства. Данные жалобы сейчас рассматриваются, учитываем жизненную ситуацию каждого отдельного заёмщика. Начиная с текущего года, в действующую Программу были внесены изменения, которые касаются поддержки социально уязвимых слоев населения, им банки дают возможность уменьшения долговой нагрузки», – рассказывает начальник управления региональных представителей по городу Алматы Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Салима Джурунова.

По словам спикера, основной вопрос в том, что не все банки охотно включают человека в социально уязвимую категорию населения. Для того, чтобы доказать это, заёмщик вправе по закону обратиться в суд.

«Бывает и такое, что коммерческие банки не всегда выполняют наши рекомендации. В этих случаях Агентство готово и всегда выступает на стороне заявителей, поэтому один из вариантов работы комиссии - это когда мы устраиваем переговоры с участием банка-заявителя и представителя наших структур на местах, в регионах. Мы выясняем, почему банк отказывает заявителю в рефинансировании, несмотря на решение комиссии. Как правило, большая часть отказов решается в пользу ипотечника. Если же вопрос не решился путём переговоров, то заёмщик вправе обратиться непосредственно в суд, далее Агентство выступает на стороне заёмщика и полностью поддерживает его в суде», - заключила Салима Джурунова.

Рефинансирование ипотечных жилищных займов в Казахстане осуществляется 18 банками и тремя ипотечными организациями.


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