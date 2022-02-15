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760 человек находятся в автомобилях на трассах Карагандинской области из-за непогоды

15 Февраля 2022 10:02
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760 человек находятся в автомобилях на трассах Карагандинской области из-за непогоды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В ДЧС Карагандинской области сообщили об обстановке в регионе на 07:00 15 февраля 2022 года. Из-за непогоды по области перекрыты 10 участков автодорог, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В Карагандинской области из-за сильного снегопада, шквального ветра и ограничения видимости, было закрыто движение на 10 участках автодорог республиканского значения, для всех видов автотранспорта.

Выставлено 17 постов, остановлено движение 466 единиц техники. Из них 293 - грузовая техника, 172 легковых авто и 1 автобус, в которых находятся 760 человек.

В посёлке Осакаровка размещены 15 человек в ДК и посёлке Нура 7 человек в общежитиях Нура колледжа.

Проведено 6 аварийно-спасательных работ. Спасатели выезжали на вызовы в Сатпаеве - 1 раз (8 чел., из них 2 детей), в Жезказгане - 1 (7 человек, из них 2 детей), в Осакаровском районе - 1 (15 чел.), в Нуринском районе - 2 (5 чел.), в Караганде - 1 (3 чел.). В результате данных спасательных операций спасено 38 человек, из них 4 детей и отбуксировано 3 единиц техники.

Были задействованы силы и средства подразделений МЧС и местных исполнительных органов.

По данным РГП «Казгидромет» 15 февраля ночью на большей части Карагандинской области ожидается метель. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Караганде 15 февраля ожидается метель. Ветер юго-западный, западный, порывы 15 м/с.

В Жезказгане сегодня ветер западный, ночью порывы 15 м/с.


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#Карагандинская область   #Происшествия   #Транспорт   #Погода  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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