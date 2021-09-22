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76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке

Редактор:  
Гульмира Байзакова
22 Сентября 2021, 10:17
76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-Министра – министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди принимает участие в работе недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая проходит с 21 по 27 сентября в Нью-Йорке (США).Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Темой нынешней сессии ГА ООН является «Укрепление жизнестойкости с верой в лучшее». Основными вопросами повестки дня стали борьба с пандемией COVID-19, вопросы глобальной безопасности и стабильности, устойчивого развития, а также изменение климата. Отдельное внимание будет уделено ситуации в Афганистане.

В рамках сессии состоится ряд мероприятий высокого уровня, в том числе Саммит по продовольственным системам, Диалог высокого уровня по энергетике, Глобальный саммит по COVID-19, Министерская встреча государств-членов Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, Министерская конференция по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

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Нынешняя сессия проходит в гибридном режиме. Около 120 представителей иностранных государств прибыли в Нью-Йорк и примут очное участие в дискуссиях. С главной международной трибуны к миру обратятся главы государств, правительств, внешнеполитических ведомств и высокие представители 196 государств-членов и наблюдателей ООН. От имени Республики Казахстан в формате видеообращения выступит Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В программе главы внешнеполитического ведомства Казахстана запланирован ряд двусторонних встреч и участие в многосторонних мероприятиях.

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В первый М. Тлеуберди провел раздельные двусторонние переговоры с министрами иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом, Сингапура Вивианом Балакришнаном, Австрии Александром Шалленбергом, Сирии Фейсалом Микдадом и Черногории Джордже Радуловичем.

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Кроме того, министр принял участие в круглом столе высокого уровня по Афганистану «Защита афганского населения, особенно женщин и детей, в Афганистане и регионе», организованного Канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

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